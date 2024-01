Pullaro: "El Estado tiene más poder que los violentos"

"El desafío es hacérsela difícil a la criminalidad organizada. No podemos aflojar. No vamos a permitir impunidad. El desafío es que el Estado muestre que tiene más poder que los violentos, los sicarios y narcotraficantes. Cuando reubicamos a presos de alto perfil lo hicimos porque controlando la cárcel vamos a controlar la calle. Y cuando tengamos el control pleno de la cárcel para que no se cometan delitos se van a retomar los niveles de tranquilidad", explicó el radical.