Sin plata, no hay Fiesta: No habrá Lúpulo, ¿ni Cerveza?

Desde la Secretaría de Turismo de Bariloche, explicaron que los referentes de la industria cervecero pidieron al Emprotur un aporte de $100 millones para concretar el evento este año.

"El ente está desfinanciado, arrastra una deuda grande de 500 millones de pesos y se dieron de baja todo tipo de acciones que sigan generando deudas y no impliquen una promoción de la ciudad", recalcó el secretario de Turismo de Bariloche, Sergio Herrero. Y agregó:

Si hablamos de una fiesta local no contamos con ese dinero. Si hablamos de una fiesta provincial de la cerveza cambia la ecuación aunque no podemos aportar 100 millones de pesos Si hablamos de una fiesta local no contamos con ese dinero. Si hablamos de una fiesta provincial de la cerveza cambia la ecuación aunque no podemos aportar 100 millones de pesos

Fuentes allegadas al sector turístico resaltaron que "no cierra que el estado deba aportar para realizar una fiesta en la que se cobra entrada y se vende cerveza. No parece una fiesta para promocionar la ciudad".

