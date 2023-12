Cáncer: cómo acompañar a estos pacientes durante las Fiestas

Hay algunas cuestiones que es preferible no hacer, como decir "sé positivo", "hacé un esfuerzo" y demás frases similares. También insistir con cómo se sienten o si necesitan algo. Es bueno estar pendientes pero no de forma desmedida. Tampoco es bueno negar o no entender el sufrimiento o padecimiento de los pacientes con cáncer.