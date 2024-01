Rocío Guirao Díaz, lejos de la farándula: Playa, yoga y app propia

Mediante las plataformas digitales comparte publicaciones relacionadas a la actividad física y la vida saludable. En el último post que realizó en su cuenta personal de Instagram, en la que tiene alrededor de 2.000.000 de seguidores, compartió un video en el que aparece sentada frente al mar bajo un sol brillante.





https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FC2Giyd0rkP6%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABO1eo3g4S5ZC9CJ0TrOESPq8wyQ2pg0ZAUPKlAodey2dhZBcw2qkz4c9QklwQmtZA6pTqFVCdGP7CaxNQMoLHZBB6S5wgB7ZCtNUJvxu9XNf8DO69fRy78cc3tNXVpZCgO2ZC3ZB4I3PLpwiDHwyrnjhTJ20ZA6d0i2xGnG44VdTZCvHNwZDZD View this post on Instagram A post shared by Rocio Guirao Diaz (@rocioguiraodiaz)



Una voz en off la acompaña en la imagen y junto al material audiovisual resaltó:

Si queres cambiar tu vida, tenes que prestar atención a los pequeños hábitos Si queres cambiar tu vida, tenes que prestar atención a los pequeños hábitos

En una entrevista que brindó en septiembre de 2023 para La Nación, la empresaria habló sobre su presente en Estados Unidos y aseguró: “Esta actividad del yoga me hace muy bien. No sé si estoy en el mejor momento de mi vida, pero me siento muy bien”.

------------------

Más contenido en Urgente24:

Marcelo Tinelli en la B: América TV evalúa su despido

La billetera virtual que te devuelve el total de tu compra

Telegram beneficia a los usuarios con libros gratis

La miniserie de terror que es un éxito en Netflix

Nuevo estudio confirma que este alimento reduce presión alta