Nuevo estudio confirma que este alimento reduce presión alta

¿Qué alimentos consumir para bajar la presión arterial? ¿Qué fruta ayuda a bajar la presión arterial? ¿Cuál es el mejor alimento para bajar la presión arterial? La presión arterial es considerada un 'asesino silencioso' por varias razones, una de ellas es que muchas personas en el mundo no saben que padecen este problema, ya que la presión arterial alta puede no causar síntomas en algunos, de hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la mayoría de las personas hipertensas no tienen síntomas. Afortunadamente hay maneras de prevenir y controlar este problema. Un estudio acaba de confirmar que hay un alimento popular que puede bajar y prevenir la presión arterial alta, por lo que es perfecto para incluirlo en la dieta. Se trata del tomate.