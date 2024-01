Estas personas deben dejar de tomar café, según médico

El café es una de las bebidas más populares en el mundo. De acuerdo con algunas estadísticas, esta bebida ocupa el segundo lugar después del agua. Al café se le atribuyen muchos beneficios, pero no necesariamente es bueno para todos. Es importante tener en cuenta que el café puede ser adictivo y que también se relaciona con algunos efectos adversos, sobre todo, cuando se consume en exceso. Pero, ¿Qué personas no deben tomar café? ¿Cómo saber si no debo tomar café? ¿Cuándo te prohíben tomar café? Profundicemos.