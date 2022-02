Si estás en esta lista, deberías dejar de tomar café

Personas con presión arterial alta

Según MedlinePlus un efecto secundario del café en su cuerpo es que puede aumentar la presión arterial.

Personas con problemas de sueño o insomnio

El café puede hacerte sentir más somnoliento. Mark Stein, profesor de psiquiatría de la Universidad de Washington, dijo al New York Times:

La paradoja de la cafeína es que, a corto plazo, ayuda con la atención y el estado de alerta. Ayuda con algunas tareas cognitivas y ayuda con los niveles de energía (...) pero el efecto acumulativo, o el impacto a largo plazo, tiene el efecto contrario.

Personas que están aumentando de peso

Esto es lo que explica la dietista Sandy Younan Brikho al sitio especialziado Eat This, Not That!:

"Beber café provoca una sensación de saciedad. A menudo, esta sensación de saciedad te lleva a saltarte una comida o un refrigerio (...) Una vez que desaparece esta sensación de saciedad, su estómago está vacío y, a menudo, las personas se mueren de hambre. Esto hace que muchos se den un atracón en su próxima comida".

Personas con síntomas de abstinencia

La cafeína es una sustancia adictiva.

"El café puede crear síndrome de abstinencia, con cefaleas, cansancio e irritabilidad. Cabe preguntarse si es necesario tomar a menudo esta bebida excitante cuando existen alternativas más saludables", dice el sitio Cuerpomente

Personas con diarrea

Sue Heikkinen, dietista, explica a Eat This, Not That!:

"Algunas personas juran que su taza de café de la mañana 'hace que sus intestinos se muevan', pero este efecto no es deseable si tiene diarrea".

Personas con síndrome del intestino irritable

También las personas que tenga reflujo gástrico o úlcera. En estos casos, MedlinePlus sugiere evitar el café, ya que:

Aumenta la liberación de ácido en el estómago, lo que a veces conduce a malestar estomacal o acidez.

Personas con nerviosismo o ansiedad

Consumir mucha cafeína puede provocar nerviosismo, ansiedad o ataques de pánico.

Según Clínica Mayo:

"Tu hábito de café probablemente está bien y hasta puede tener algunos beneficios. Pero si tienes efectos secundarios del café, como nerviosismo, considera la posibilidad de reducirlo".

Embarazadas

"Algunas personas, especialmente las mujeres embarazadas, definitivamente deberían evitar o limitar severamente el consumo de café", dice el sitio especializado Healthline.

Esto se debe a que que la cafeína pasa a través de la placenta a su bebé.

Finalmente, recuerde, lo mejor es consultar con su proveedor de atención médica si debe limitar o evitar la cafeína.

¿Cuáles son los beneficios del café?

Por otro lado, he aquí algunos posibles beneficios del café, según la ciencia: