La miniserie de terror que es un éxito en Netflix

La producción televisiva, encabezada por Emily Deschanel (conocida por su papel en Bones), Sam Jaeger (reconocido por su participación en Parenthood) y Gerardo Celasco (destacado por su papel en How to Get Away with Murder) se adentra en la vida de la familia Mathis, la cual se ve inmersa en una trama de horror y suspenso cuando la doctora Suzanne Mathis (Deschanel) decide brindar ayuda a Mae (Madeleine Arthur), una paciente que logra escapar de un culto, donde fue sometida a una peculiar herida en el pecho.