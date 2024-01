Censuran a participante de GH por exponer a la producción

“El día que yo hice la espontánea gritaron a quién se la hice. Y ¿cómo puede ser? Si eso todavía en tele no se muestra. Fue la producción que le gritó a Sabrina que le hice la espontánea”, manifestó la participante, quien no pudo terminar de hablar porque la producción, se encargó de silenciar su micrófono y alterar la perspectiva de la cámara. “El día que yo hice la espontánea gritaron a quién se la hice. Y ¿cómo puede ser? Si eso todavía en tele no se muestra. Fue la producción que le gritó a Sabrina que le hice la espontánea”, manifestó la participante, quien no pudo terminar de hablar porque la producción, se encargó de silenciar su micrófono y alterar la perspectiva de la cámara.

No obstante, la situación real fue que desde el exterior expresaron: “Sabrina, sos la próxima”. Por lo que, la pregunta es: ¿Cuál fue la razón de la censura?

image.png

La opinión de las redes

Ante tal episodio, aquellos que lo presenciaron en vivo y quienes lograron verlo más tarde, compartieron sus opiniones al respecto. Y en su mayoría, los comentarios favorecieron a la participante, quien asegura que existe un supuesto acuerdo con una de las participantes del reality.

"La producción quiere bajar a furia y proteger a Sabrina", "¡Gran acomodo ni disimulando nada! Con razón ya casi ni la muestran en las cámaras, mamita querida", "Todos sabemos que la producción quiere que Sabrina gane".

De igual modo, resulta relevante señalar que previo a la reaparición de GH, Santiago del Moro había adelantado en "Fuera de Joda", el reconocido programa de streaming encabezado por los ex participantes del reality, que las reglas del juego cambiarían. Al mismo tiempo que mencionaba la introducción de gritos simulados que, sin lugar a dudas, confundirían a los jugadores, haciendo casi imposible distinguir entre lo real y lo ficticio. Ahora entonces la pregunta es, ¿estará relacionado con esto?

