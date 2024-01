Shock en Gran Hermano: Participante planea dejar la casa

"No, no, en serio. ¡Ya está! Ya estoy mentalizada con eso. Necesito irme, extraño mucho y me tengo que ir. Hoy me gustaría que me voten todos y hoy voy a pedir afuera que me voten, si estoy en placa voy a pedir esto. La estoy pasando mal", reiteró Carla. "No, no, en serio. ¡Ya está! Ya estoy mentalizada con eso. Necesito irme, extraño mucho y me tengo que ir. Hoy me gustaría que me voten todos y hoy voy a pedir afuera que me voten, si estoy en placa voy a pedir esto. La estoy pasando mal", reiteró Carla.