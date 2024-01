La violencia televisada en Gran Hermano: Cuando la Furia es rating

Vivísima, la ‘Cata’ se ve que analizó las placas en las que zafó Furia y el grito de apoyo a ésta que se filtró en un vivo con Santiago del Moro. Y ahora sabe que la personalidad de la pelada rebelde pisa muy fuerte en el público exterior. Como a ella le rinde gritar, usó un poco del acting agresivo y hasta le dijo “prostituta” a Sabrina, la ‘niña linda’ contadora, tras defenderse de una crítica a su trabajo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRaul84G%2Fstatus%2F1742200685825863785&partner=&hide_thread=false Aun sigo sin superar esto de ayer alta reina catalina dejando por los suelos a el Paisa y Sabrina #GranHermano pic.twitter.com/Z2090SJocJ — Julait (@Raul84G) January 2, 2024

Furia incluso desafía continuamente a Gran Hermano, a tal punto de que no hizo la Prueba del Líder anterior, no obtuvo sanción disciplinaria y su verborragia de tipo cloaca tiñe la casa de Neuropsiquiátrico. Hace poco, Yanina La Torre reveló que una fuente de producción le contó off the record que Juliana -alias Furi-a no pasó el psicotécnico, pero recaudar vale más que la la integridad física y mental de los participantes.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FElLauchaOkey%2Fstatus%2F1742359752800166075&partner=&hide_thread=false AHORA SI: Las imágenes de la PELEA en la madrugada entre FURIA E ISABEL. Todo por dos huevos. #GranHermano pic.twitter.com/i8ca6MarBC — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) January 3, 2024

"Uno los mira desde el horror, para mí. O sea, como vos sabés que van a cog…, que van a gar… Metieron un estafador tipo Fariña (Lisandro), la vieja que está loca (Isabel), trata a la gente de fea. Pero yo creo que están tan desesperados por hacer rating que buscan esto, pero un día se va a levantar uno, va a agarrar un palo, y antes de que puedan destrabar las puertas los va a haber reventado a todos", cerró Yanina.

image.png En el careo de GH propuesto por Santiago del Moro, lideró Furia el diálogo con Isabel, con ciertos frenos inhibitorios. El conductor le dijo a Isabel de si analizaba tener cierto prejuicio contra Furia "por el físico", pero ¿por qué no le dijo a la 'otra' de la violencia verbal también?

