Escándalo en Gran Hermano: Gritos y supuesto 'cachetazo'

El caso no es aislado, dado que desde la vez que fue nominada a la primera gala de eliminación, Furia no ha dejado de ser la protagonista del ciclo a raíz de su personalidad temperamental y absolutamente frontal. De hecho, muchos de sus compañeros han expresado estar desorientados, puesto que no comprenden por qué aún no abandonó la casa.

image.png Pese a que su figura genera simpatías y antipatías por igual, nadie pone en duda que Furia es, hasta el momento, la protagonista de Gran Hermano.

Ahora bien, este podría ser el fin para Scaglione en caso de que se confirme que la agresión existió y que desde la producción decidan cumplir a rajatabla el estricto reglamento del reality show.

Williams relató su versión de lo sucedido: "Yo estaba sentado acá (en la cocina) y no me acuerdo que me dice y 'tac tac y pam' (muestra como lo cacheteó tres veces, la última con más fuerza)".

"Andá al confesionario. Todos te apoyamos. Dale vamos. Mové las bolas que tu novia te está viendo", le sugirió la participante Isabel De Negri para que denunciara la presunta agresión. Cabe destacar que varios de los "hermanitos" comenzaron a especular con la posibilidad de que Juliana sea expulsada, lo cual entusiasmó a más de uno.

El antecedente más reciente de expulsión ante un incidente similar fue protagonizado por Alexander Caniggia en el Gran Hermano VIP de España, luego de que se empujara con otro participante en medio de una discusión.

----------

Más contenido en Urgente24:

Agencias de viajes vs Milei: Niegan monopolio y rechazan DNU

Los mejores ejercicios para bajar la panza para Año Nuevo

"Te quiero mucho, Racing": La drástica decisión de Gabriel Hauche

SEDI para importar, a partir de este 27/12: Cómo funciona