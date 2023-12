"Quien decida importar, va a poder hacerlo, no hay más vueltas". Con esas palabras el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la eliminación del sistema de autorizaciones para importaciones implementado por Sergio Massa, las denominadas SIRAS, que serán reemplazadas de ahora en más por Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI), el cual no requerirá tramitar una licencia para los envíos destinados a consumo, según se informó. En definitiva, no se requerirá la aprobación por parte de la Secretaría de Comercio para realizar las operaciones, sino de la Ventanilla Única del Comercio Exterior Argentino (Vucea).