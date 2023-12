Gran Hermano 2023: El nuevo comunicado que sacude a la casa

"Mi voto final se lo doy a Joel. Es invotable ese chico, así tengo la conciencia tranquila", manifestó, el oriundo de Córdoba, asegurando que su decisión no le causaría ningún perjuicio. "Mi voto final se lo doy a Joel. Es invotable ese chico, así tengo la conciencia tranquila", manifestó, el oriundo de Córdoba, asegurando que su decisión no le causaría ningún perjuicio.

image.png

Sin embargo, esto no fue lo único que sucedió en estos días. Además de los cambios, Gran Hermano también tuvo que difundir un contundente comunicado en respuesta a una disputa suscitada dentro de la vivienda. La cual causó mucha controversia afuera, debido a la cantidad de comentarios inapropiados.

En referencia al altercado protagonizado por Sabrina Cortez y Juliana Scaglione, "Big" dictaminó lo siguiente: “Las peleas, las discrepancias y los conflictos forman parte de este juego. No voy a pretender que no existan desacuerdos entre ustedes, pero no permitiré la falta de respeto, el lenguaje soez, el insulto permanente y el agravio como forma de manifestarse”.

“Tienen la libertad para expresarse como deseen, pero exijo que cuiden la manera en que lo hacen, sin apelar a términos desubicados u ofensivos”, alertó Gran Hermano a los concursantes, indicándoles, que, de no cumplir con las normas establecidas, es probable que se vean sujetos a sanciones.

