Flor de la V enfrenta otra dura acusación

En este contexto, Majul reveló su convicción acerca de que existe un formato mediático renovado, argumentando que ha evolucionado con el transcurso del tiempo. Lo que motivó a la periodista a mantener su posición, "No todo el mundo es así. Hay mucho turro, mucho que te hace callar, que no deja hablar a la gente que comparte. Hay mucho que le gustan los rangos. Es una televisión antigua. Como que queda lo que dice el conductor".

"Por ejemplo, Flor de la V está desatada. Está dele callar a los compañeros. Como ella es muy K y Pampito no. Es incómodo escucharla", añadió. "Por ejemplo, Flor de la V está desatada. Está dele callar a los compañeros. Como ella es muy K y Pampito no. Es incómodo escucharla", añadió.

"Frena todo. No le gusta mucho la bajada cuando no es kirchnerista, no está bueno porque aparte en una época era Macrista ella. Muy Duggan", afirmó sin rodeos, poniendo en tela de juicio la conducta de la presentadora hacia sus colegas.

El detonante que llevó a Yanina Latorre a mencionar a Flor de la V en su programa de radio

Tal y como se mencionó inicialmente, Flor de la V no es ajena a situaciones polémicas. Para ejemplicar, fue hace tan solo unos días, cuando la conductora y Pampito protagonizaron un acalorado enfrentamiento durante la emisión en vivo de "Intrusos" (América TV), mientras abordaban temas políticos.

El cruce de palabras habría comenzado cuando, durante la emisión, se relató el incidente del robo sufrido a Fabián Medina Flores en Palermo. Momento en el cual la conductora expresó: "Es algo que sucede y de lo que no se está hablando. Se habla de los cortes, pero no de la inseguridad que está viviendo mucha gente".

En respuesta a esto, Pampito argumentó: "Durante cuatro años, con el gobierno que teníamos, incitaban a que ocurran estas situaciones y no pasaba nada, entran y salen".

Sin embargo, el comentario no fue bien recibido por Florencia de la V, quien, incapaz de ocultar su descontento, se lanzó a contraatacarlo: "No empieces a ajusticiar todo. Me agotas cuando empezás con eso. Es todo, no empecemos. Nadie incitaba, no digas eso por favor. No pongamos esa grieta en esta mesa. Por algo ya no están".

