"Te quiero mucho, Racing": La drástica decisión de Gabriel Hauche

Por medio de su cuenta personal de Instagram, el delantero le anunció a sus fanáticos que no continuará su carrera en el club de Avellaneda. "La vida me dio el enorme privilegio de defender esta camiseta y, con virtudes y defectos, siempre me entregué al máximo", aseguró. Y sobre el final del texto añadió:

Te quiero mucho, Racing. Gracias por tanto. Gracias toda la vida Te quiero mucho, Racing. Gracias por tanto. Gracias toda la vida

De este modo, el deportista pone punto final a su tercer etapa en el conjunto sureño. Había arribado en 2010 y se mantuvo hasta 2013, cuando se marchó a préstamo a Chievo Verona. Más tarde regresó a los seis meses y se quedó hasta 2015. Finalmente, en 2022 retornó tras experiencias en México y un breve regreso a Argentinos Juniors.

El atacante jugó en 245 partidos con la camiseta blanquiceleste y cosechó 43 goles. La última anotación lo hizo frente a Belgrano por la fecha 14 de la Copa de la Liga Profesional en un abultado triunfo por 4 a 1. Además, entre esos tantos hubo seis que se los hizo a Independiente, los cuales le valieron el inmenso cariño de los racinguistas hacia su persona.

