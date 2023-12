5 claves del Ajustazo, megatarifazo, súperimpuestazo + YPF

A no engañarse: la suerte del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) definirá el inicio de 2024 y también el futuro del 1er. gabinete de Javier Milei. No hay dudas de que el Estado argentino precisa un recorte pero también reducir la presión tributaria -algo que hasta ahora no aparece- en el Ajustazo. Por ahora, desde Metrogas a Provincia de Buenos Aires, sólo se especula con más presión sobre el contribuyente / usuario / consumidor. En tanto, los supermercados se plantaron ante los distribuidores y productores-. Por otro lado, YPF es un cisne negro para el inicio de Javier Milei.