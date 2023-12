Córdoba, Rosario y Santa Fe dicen No al DNU: Alquileres a tope

Policía de Córdoba 4P.jpg Policía de Córdoba

En Córdoba, todo sucedió en Patio Olmos: los ánimos se caldearon cuando la Policía quiso garantizar la circulación ("No corten las calles"). En Ciudad de Buenos Aires no es cierto que no ocurrieron cortes de calles, en especial en la noche del miércoles 20/12, con los caceroleros. Y todos se burlaban del Protocolo de Patricia Bullrich. Pero a la ciudad de Córdoba no llegó el dato, parece.