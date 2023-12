DNU: "hicimos cambios que ni el menemismo se animó a hacer"

iaef-Federico-Sturzenegger-SF-7.jpg Federico Sturzenegger, ideólogo del DNU presentado por Javier Milei

Las críticas recibidas y los cacerolazos

"No recuerdo que al ex presidente Alberto Fernández encerró a la población durante meses en sus casas con un DNU y pocos se quejaron. No nos distraigamos. Estamos en emergencia. Al que lo dude, que pregunte en la calle si eso no está ocurriendo. Creo que las recciones fueron por el contenido, no por el instrumento escogido".