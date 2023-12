América TV no repunta: Bajo presupuesto provoca salida clave

"¿Para qué íbamos a forzar algo que no tenía sentido? No hubo portazo, no hubo nada, no se dio, por ahí en marzo se da o no se da más, pero la verdad que para mí fue todo disfrute haber estado en el programa", concluyó el renombrado presentador. "¿Para qué íbamos a forzar algo que no tenía sentido? No hubo portazo, no hubo nada, no se dio, por ahí en marzo se da o no se da más, pero la verdad que para mí fue todo disfrute haber estado en el programa", concluyó el renombrado presentador.

Al mismo tiempo que mencionó que en estos últimos días le propusieron conducir un nuevo programa en un canal y dos programas de radio, donde ya confirmó su participación en uno. Aunque, destacó que en este momento lo más importante para él es tomarse un descanso antes de planificar lo que vendrá a continuación.

image.png

La postura de Marina Calabró ante la salida de Carlos Monti

En pocas palabras y para contextualizar, Marina Calabró no hizo, sino reafirmar las declaraciones del panelista, confirmando la posición del canal que sostiene que "No hay plata". Un hecho similar a lo ocurrido con Luisa Albinoni.

"Lo que sé es que Monti va a seguir en Net TV con Entrometidos en la Tarde, ahora se tomó todo enero de vacaciones y que después tiene dos propuestas. Una de radio y una de televisión", comenzó diciendo Calabró.

"Nunca va a tener problemas de laburo, porque es un número uno, buen compañero, excelente profesional, todo terreno, todo lo hace bien", añadió, resaltando las virtudes del conductor.

"Así que, señores de América TV, se lo pierden por no poner un manguito más. Porque la verdad a Monti hay que pagarle, más allá de que entiendo que lo que pide tiene toda la lógica del mercado. Cada canal sabe cuál es su bolsillo, pero perder a Monti me parece una muy mala decisión de América", cerró determinante.

