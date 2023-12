América TV sufre por la pauta suspendida y finaliza un ciclo

Si bien por el momento no se confirmó si la decisión será definitiva, los rumores siguen aumentando cada vez más y hay grandes posibilidades de que la grilla se achique.

Levantan abruptamente A la Tarde y hay preocupación: los detalles en la columna de Marina Calabró

Ahora bien, la posibilidad de que el programa en cuestión sea el de Mazzocco deriva de una investigación particular que hizo la propia Calabró en noviembre, cuando Ángel de Brito dio a conocer que en enero Intrusos y DDM extenderían sus horarios y ocuparían la grilla completa de la tarde.

"Le escribí a Marcelo Tinelli y le puse: 'Estoy indignada, levantás a Mazzocco'. Y me dice: 'No, se toma un mes de vacaciones. Bancá enero que volvemos con todo en febrero. La cuido y me encanta ella y el programa'", reveló por aquel entonces la periodista, que luego afirmó contactarse con otra fuente que contradijo al gerente artístico.

Esta fuente inobjetable me dice: 'A Marcelo nunca le gustó el programa de Karina y cada vez le gusta menos. Siente que Karina Mazzocco odia el Bailando, que no le interesa, y se le nota al aire' Esta fuente inobjetable me dice: 'A Marcelo nunca le gustó el programa de Karina y cada vez le gusta menos. Siente que Karina Mazzocco odia el Bailando, que no le interesa, y se le nota al aire'

"'Tampoco compra las cosas de ADN y cosas vintage. En la interna en el canal nadie los defendió demasiado, la gerente general solo quiere achicar y, a parte de los accionistas, el programa tampoco les gusta y les trajo varios dolores de cabeza'", agregó.

image.png De Brito instaló el rumor inicial sobre un posible levantamiento de A la tarde.

En línea con lo que informó Calabró en aquella oportunidad, es innegable que A la tarde no termina de rendir en términos de rating y publicidad.

Pero más allá de su caso puntual, la pregunta clave es cómo América TV enfrentará la suspensión de la pauta, de la que tanto ha precisado para aliviar su aguda crisis financiera.

Sea cual sea el ciclo que decidan levantar, esto deja en evidencia que la medida de la gestión del nuevo mandatario golpeó considerablemente Grupo América.

