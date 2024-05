¿Qué pasa con Telefe? Paramount Global y la oferta de Sony Pictures

El problema serán los despidos. Por ejemplo, Sony Pictures tiene Columbia Pictures para largometrajes y Sony Pictures Television para TV.

Luego las operaciones internacionales entrarán en revisión. Muchas no le interesarían a Sony Pictures. Por ejemplo, Cono Sur.

Esta realidad ha activado la preocupación en Telefe. ¿Es posible conseguir un interesado? Es probable encontrarlo pero no por US$ 120 millones. Quizás por el pasivo. Esta realidad ha activado la preocupación en Telefe. ¿Es posible conseguir un interesado? Es probable encontrarlo pero no por US$ 120 millones. Quizás por el pasivo.

Sony Pictures

¿Qué le importa a Sony Pictures de Paramount Global? Por un lado, la videoteca impresionante ('Titanic', 'El Padrino', 'Indiana Jones', etc.); luego Paramount+, la plataforma de streaming, negocio en el que no ha incursionado aún Sony.

redstone.jpg Shari Redstone.

The Wall Street Journal:

"(...) Vender Paramount sería bastante difícil incluso sin toda esa agitación, dado cómo se ha desvanecido en los últimos años. El colapso de la industria de la televisión por cable ha golpeado a Paramount, y su lucha por encontrar un camino rentable en el nuevo mundo del streaming no ha hecho más que agravar sus problemas. El valor de mercado de la compañía se ha desplomado en un 80% bajo la dirección de Redstone durante los últimos ocho años, asestando un golpe multimillonario a la fortuna de su familia. (...)".

Ante crecientes presiones en su negocio, Paramount anunció en mayo de 2023 que recortaría su dividendo en un 79%,.

Vender el multimedios por porciones era más sencillo: Netflix y Apple se interesaron en los estudios de Hollywood, y Comcast por Paramount+ (la operación del streaming está creciendo rápidamente, pero acumuló pérdidas por US$ 1.700 millones en 2023).

AT&T y Verizon se acercaron a Redstone para comprar CBS antes de la fusión con Viacom, pero ella se negó.

El negocio de la televisión se está reduciendo, pero sigue aportando la mayor parte de los beneficios de la empresa. Paramount finaliza una negociación compleja acerca de la transmisión de sus canales de cable (Comedy Central, BET, MTV, VH1, y otros) por la red Spectrum.

Cuando Redstone se hizo cargo de CBS y Viacom, las 2 empresas tenían un valor combinado de US$ 40.000 millones. Ella rechazó vender su participación familiar en cada empresa y fue a la fusión: el holding perdió más de US$ 25.000 millones en valor de mercado.

La 3ra. opción

Variety.com/

"(...) La semana pasada se puso en marcha una 3ra. opción para Paramount Global con el establecimiento el 29/04 de la Oficina de CEO tripartita, tras la renuncia forzada del CEO Bob Bakish después de casi 8 años al mando. La posibilidad de que Paramount siga adelante como una entidad independiente parece una posibilidad remota. Pero se expresó a los conocedores de la compañía que el trío formado por George Cheeks, de CBS; Chris McCarthy, de Paramount Networks/MTV Studios; y Brian Robbins de Paramount Pictures/Nickelodeon tendrán la oportunidad de presentar una visión estratégica a largo plazo para revitalizar la compañía que ha luchó en medio de los grandes giros comerciales en el cine y la televisión. (...).

La oferta de Skydance viene con la promesa de que un nuevo equipo directivo liderado por Ellison y Jeff Shell (de RedBird), asumiría el control. Una venta a Sony/Apollo posiblemente estimularía la venta de CBS y otros grandes activos. La incertidumbre sobre lo que está a la vuelta de la esquina para las diversas ramas de Paramount Global se ha convertido en un lastre para la moral de los empleados tanto como lo ha sido un lastre financiero para el precio de las acciones de la empresa. (...)".

El gran inversor Warren Buffett dijo en la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway que había vendido todas las acciones de Paramount compradas a principios de 2022 (63,3 millones de acciones, según CNBC): "Perdimos bastante dinero" en Paramount, dijo Buffett a la asamblea de accionistas. El inversor, famoso por investigar las empresas antes de hacer sus apuestas, pidió disculpas por el fiasco.

¿Qué hace Telefe en este baile? Se entienden la ola de rumores en la Argentina.

