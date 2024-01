A Mercado Libre no le interesa Telefe (ojo Paramount Global)

Telefe es un mito. Urgente24 recuerda que desde los tiempos del CEI (Citigroup Equity Investments), el negocio de Telefe es para algunos productores y superstars pero no para la empresa accionista. En el caso del CEI le generaba utilidades por otro lado, vinculados a la influencia en la opinión pública, que mejoraba su interlocución con el poder gubernamental. Luego se lo quedó Telefónica y más tarde siguió rodando hasta que llegó a Paramount Global, ex ViacomCBS, que hoy día quiere marcharse pero no es fácil encontrar interesado. De hecho, se insiste en que Mercado Libre / Mercado Pago se dijo desinteresado en la oferta.