Javier Milei lo hizo: Susana Giménez vuelve a Telefe

Por otro lado, Telefe ya incluyó a la diva televisiva en su promo para el 2024, cuya fecha de estreno estaría pactada para junio.

SUSANA GIMÉNEZ A SOLAS CON LOS SOCIOS // ENTREVISTA COMPLETA

Ahora bien, cabe recordar que desde hace tiempo la también actriz está radicada en Uruguay, por lo que en varias oportunidades, previas a los comicios presidenciales, le consultaron por la posibilidad de volver al país. El último en hacer esto fue Rodrigo Lussich en una nota que el ya mencionado magazine de El Trece le hizo a Giménez en octubre de 2023.

"¿De qué depende mudarte a Buenos Aires?", le preguntó directamente el conductor, a lo que Giménez respondió: "De que se vayan los K, ahí sí me mudo. Si no, voy y vengo. Yo vuelvo a Argentina porque es mi país, me encantaría".

"Argentina me dio todo y me lo sigue dando, yo no le estoy dando un cachetazo a Argentina, es mi país y lo amo (...) Yo sé que la gente me ama y me escucha, y yo los adoro. Pero no estoy de acuerdo con cierta política, no estoy de acuerdo con que me saquen casi el 70% de lo que gano", explicó en aquella oportunidad la conductora, quien nunca ha ocultado su ideología.

Ante esto, es evidente que el reciente resultado electoral en el que el candidato libertario se impuso en las urnas habría sido clave en la decisión de Giménez.

--------

Más contenido en Urgente24:

Fabián De Sousa toma distancia del kirchnerismo: Fuga en C5N

Martin Scorsese prepara una nueva película sobre Jesús

Expectativa por resultado de la reunión del Gobierno con el FMI

Locura por precios de la parrilla elegida por Lionel Messi