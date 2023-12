Secuestro de Marcelinho Carioca ¿por el esposo de su amante?

"En un show de samba en Itaquera, salí con una mujer que es casada. Ahí el marido me pegó y me secuestró", dice Marcelinho Carioca en el video en el que se lo ve sin remera y con un ojo morado. A su lado, una mujer, la aparente 'amante', ratifica lo dicho por el astro del fútbol.

ato20231218029.jpg

No obstante, cuando la Policía Militar de San Pablo lo encontró tras la liberación de los captores, Marcelinho dio otra versión de los hechos.

Carioca contó que lo abordaron el sábado en la madrugada en la zona este de la ciudad de San Pablo, después de acercarse en auto a la casa de una amiga para entregarle unas entradas para un show y asegura que no era su amante.

Me dieron un culetazo en la cabeza y cuando entré al carro me colocaron una capucha y ya no vi nada Me dieron un culetazo en la cabeza y cuando entré al carro me colocaron una capucha y ya no vi nada

Thais, amiga de Marcelinho, es la mujer que aparece con él en el vídeo viral. Marcelinho relató ante la prensa que ella trabajó en la Secretaría de Deportes de Itaquaquecetuba, donde él era secretario.

En el video, que según dice fue grabado apuntándolo c con una pistola en la cabeza, fue obligado a decir que eran amantes, que ella estaba casada y que su marido lo secuestró.

"Conozco a su exmarido, Márcio, y a sus dos hijos. Thais ha sido mi amiga desde hace tres años. Ella es honesta, una guerrera. Dijeron muchas cosas y yo no tengo nada que ver con Thais, ni ella tiene nada que ver conmigo”, afirmó el exjugador durante la rueda de prensa.

El abogado de Thaís dijo que ella y su marido están distanciados, pero aún no están oficialmente divorciados.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffutebol_info%2Fstatus%2F1736795996007317828%3Ft%3DAMqSC4VKuWfmtaJOrmduKg&s=19&partner=&hide_thread=false URGENTE! Marcelinho Carioca aparece em vídeo afirmando que se envolveu com uma mulher casada após o 'Tardezinha', na Neo Química Arena, e foi sequestrado pelo marido da moça.



Reprodução pic.twitter.com/yHoTzzZ8ON — Planeta do Futebol (@futebol_info) December 18, 2023

En la vivienda en la que los secuestradores los mantuvieron en cautiverio, lo obligaron con un arma en la cabeza a transferirles desde el celular unos 8 mil dólares.

"Yo no estaba preocupado por el dinero, sino por mi vida y la de mi amiga. Les dije que solo quería que me soltaran. No es fácil tener una pistola apuntándote a la cabeza todo el rato", contó.

Más contenido de Urgente24

Río Paraná en alerta y aparición de ciervos que preocupan

"Inviable": Bioquímicos amenazan con cerrar laboratorios

El video viral de Karina Milei y su pasado en la TV

WhatsApp anuncia una mala noticia para usuarios de Android

Operativo de seguridad secreto por la marcha del 20/12 y 'no hay plata' para Kicillof