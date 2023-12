Río Paraná en alerta y aparición de ciervos que preocupan

El animal, que presentaba signos de haber sufrido golpes, y que estaba muy asustado, fue detectado por empleados de la estación de servicio que se encuentra en esa esquina.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FConclusionRos%2Fstatus%2F1732360327700865430&partner=&hide_thread=false Apareció un ciervo en una cochera en Rosario. El animal fue hallado esta mañana por una empleada en el interior de un estacionamiento privado en Avenida Francia y Montevideo, y personal de Defensa Civil logró atraparlo. Tras ser resguardado, ahora se lo trasladará a una… pic.twitter.com/weyrMyGo0q — Conclusión (@ConclusionRos) December 6, 2023

A raíz de eso, la Municipalidad de Rosario organizó un operativo con la participación de personal veterinario para capturar al ciervo, proporcionándole atención adecuada. Según Pablo Cantador, ambientalista de la organización ecologista "El Paraná No se Toca", el ciervo axis es originario de zonas boscosas de Sri Lanka, India, Bangladesh y Nepal, y fue introducido en Argentina entre 1928 y 1930 para caza deportiva y fines ornamentales.

Cantador destacó que la especie proliferó en regiones como Corrientes y Misiones, evidenciando su rápida reproducción y dispersión. Además, afirmó que "A pesar de que la caza ha diezmado numerosos ejemplares, estos ciervos no compiten con las especies autóctonas en la zona, ya que estas últimas han sido exterminadas".

El ambientalista indicó que la presencia del ciervo axis en el estacionamiento podría deberse a su escape de un lugar de cautiverio o incluso del baúl de algún vehículo.

Por otro lado, cómo ejemplo más cercano, este lunes se comunicó la presencia de dos ciervos axis en una zona cercana al río. El macrocentro rosarino volvió a ser escenario de la aparición de estos animales. Uno se mostró por Jujuy y Moreno, y el otro en Tucumán y Corrientes.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRosariotres%2Fstatus%2F1736874781218144447&partner=&hide_thread=false Este lunes por la tarde, vecinos avistaron nuevamente un ciervo Axis corriendo por calle Jujuy, entre Balcarce y Moreno.



Más información https://t.co/6plROBo2eY#rosario3 pic.twitter.com/6fjIH209QQ — Rosario3.com (@Rosariotres) December 18, 2023

La primera notificación a la policía se dio alrededor de las 19 cuando un llamado al 911 alertó sobre la existencia de un ciervo. En base a eso, efectivos de la Brigada Motorizada arribaron al lugar y, cuando confirmaron la información, le dieron intervención a la Sección Ecológica de la Policía Comunitaria.

Con respecto a lo comunicado por los voceros, el animal estaba en buen estado y luego de las maniobras de rigor se lo pudo cargar en uno de los móviles policiales para que sea llevado a un veterinario.

No obstante, mientras los agentes estaban en esa tarea, se recibió otra comunicación comentando algo similar a pocos metros de allí. En ese caso, los efectivos corroboraron que el mamífero también se encontraba bien.

Una vez que tenían a los dos, fueron derivados a una clínica privada donde se les hicieron todos los estudios previos para luego ser trasladados a "La Esmeralda".

Animales silvestres en zonas urbanas

Esta problemática que afecta a la región tiene muchas dudas que responder. Es por ello que, Cristian Walker, coordinador de Proyectos de Conservación en Fundación Hábitat y Desarrollo, y miembro de "Proyecto Chaco Santafesino", dialogó con el medio digital "El Litoral".

"Es importante destacar que no hay trabajos metodológicos realizados para determinar que se ven más o menos animales silvestres deambulando por zonas urbanas o peri-urbanas", fueron sus primeras palabras a las que añadió que "De todas maneras, sí es cierto que en los últimos años se ha hecho recurrente la circulación, en redes sociales y medios de información, de casos de especies silvestres como el aguará guazú o el ciervo axis, entre otras".

Sobre los factores a los que pueden atribuirse a este cambio de actitud de los animales, el especialista comentó que "Si bien hay muchas variables que pueden responder a ellos, como por ejemplo, mayor interés por parte de la sociedad; mayor facilidad para registrar y difundir estos eventos, entre otros, desde hace al menos 3 años se dieron condiciones importantes para favorecer la ocurrencia de estos eventos".

Por su parte, desde "Mundo Aparte" explicaron a las cámara de "El Tres" de Rosario, que esto se da por la crecida del Paraná. "Hace años que no tenemos esta altura de 5 metros como estamos ahora. Los animales son desplazados por la creciente y, al tener menos cantidad de superficie de tierra, se empiezan a desplazar para este lado, que es más alto", explicó Franco Perugino, integrante de la ONG.

"La creciente es un fenómeno natural que está bien que ocurra y que está equilibrando todos los daños que originó la bajante y la sequía. Pero trae esta consecuencia que a la gente le asusta y alerta", contó.

Actualmente, "Mundo Aparte" cuenta con tres especímenes de Axis al resguardo y, tal precisó el referente ambientalista, no se los puede liberar ya que "Son especies que se traen para los cotos de caza, se escapan y encuentran en las islas un lugar para reproducirse alimentarse y seguir aumentando su población porque no tienen predadores naturales. Como no son nativos, no los podemos reinsertar por lo que no les queda otra que vivir en cautiverio".

Sin embargo, más allá de la crecida, Perugino remarcó que esto también es responsabilidad de los cazadores. "Cuando matan a una hembra, los cachorros huérfanos suelen caer al agua, se desorientan y llegan a este lado", señaló.

Por último, detalló sobre cómo actuar en el caso de encontrarse a alguno por la ciudad: "Tenemos que entender que son nuestros vecinos, que forman parte del ecosistema y lo mejor es no intentar atraparlos", cerró.

