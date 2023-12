WhatsApp anuncia una mala noticia para usuarios de Android

image.png

De esta manera se podrá elegir entre tres planes de Drive: el básico ofrece 100 GB por u$s 0,49 por los primeros tres meses. El Standard otorga 200 GM por u$s 0,75 y el Premium son 2 TB por u$s 2,49. El usuario elegirá y dispondrá en función de lo que le sirva. Sin embargo a estos valores hay que sumarle los impuestos a las compras en dólares.