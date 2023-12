Documento libertario contra el Foro de Sao Paulo y Lula

#2. "El Foro de San Pablo (FSP) tiene muchos socios, pero un claro amo: Lula da Silva. El presidente brasileño es actualmente el único cacique vivo del originario Socialismo del Siglo XXI. Es, sin lugar a dudas, el único con el peso específico, el poder, la inteligencia y la temeridad que caracterizó al grupo de capos que supo dominar la región antaño. En el segundo superciclo socialista, que actualmente asola la región, ya no hay mandatarios estrella sino un puñado de títeres, dementes y convictos. Ninguna figura que convoque masas, que inflame corazones, que seduzca al pueblo que venía a salvar y empoderar. Lula ya no está entre pares, es prácticamente el único que tracciona de ese monstruo político y comunicacional que fue el Foro de San Pablo. Por eso se puso la causa argentina al hombro. Para Lula, Argentina no sólo es un país importante, es un socio estratégico y es un súbdito geopolítico."