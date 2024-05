La soja acaba de presenciar la descarga más baja en 22 años

Para encontrar un retraso similar en las compras en el mercado interno, es necesario remontarse diez años atrás, a la campaña 2013/14. De hecho, en lo que va del siglo, solo en las campañas 2001/02 y 2013/14 se observó un mayor retraso que en el ciclo actual.

image.png

El ingreso de camiones

En este contexto, el ingreso de camiones con soja a las terminales portuarias del Up-River se ha visto limitado.

Se estima que en abril se descargaron apenas 3,1 millones de toneladas de soja en las terminales del Gran Rosario, el segundo volumen más bajo en los últimos 22 años, desde la campaña 2001/02.

Solo durante el ciclo 2022/23 se registró un arribo de camiones con soja menor que el acumulado este año en abril, cuando la producción de la oleaginosa alcanzó el nivel más bajo en el siglo debido a la sequía. Esta campaña, sin embargo, con una cosecha 150% superior a la del ciclo previo, ha visto un aumento del 65% en el arribo de camiones con soja, reflejando el histórico retraso en la trilla, que limita el volumen de suministros.

image.png

Es importante destacar que esta semana se registraron reclamos gremiales que también impactaron en la logística de camiones del Gran Rosario. Por un lado, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) llevó a cabo un paro para manifestarse en contra de la reimplantación del impuesto a las ganancias, contenido en el proyecto oficial de medidas fiscales aprobado esta semana en la Cámara de Diputados.

Por otro lado, los trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también mantuvieron un paro de 72 horas afectando las tareas en las terminales portuarias. Como consecuencia, la estimación del ingreso promedio diario de camiones con soja al Gran Rosario desde el martes hasta el jueves de esta semana cayó a 1.900, mientras que el promedio diario observado durante el mes de abril fue de más de 3.400.

Esta situación en la logística terrestre se ha reflejado en el transporte marítimo. Según los datos de la Agencia Marítima NABSA S.A. (NABSA), durante el mes de abril el Complejo Soja embarcó 2,9 millones de toneladas, un 25% más que el mismo mes del año anterior, pero un 15% menos que el promedio del último quinquenio.

De hecho, este volumen es el tercero más bajo desde el inicio de la serie en 2008/09.

image.png

Es relevante mencionar que el retraso observado en los indicadores comerciales de la oleaginosa se da en un contexto de precios locales e internacionales deprimidos, que no incentivan la comercialización del poroto.

En cuanto al Mercado Físico de Granos de Rosario, el precio pizarra de la soja en dólares para el jueves de la semana en curso se registró en US$ 277,3 por tonelada, frente a los US$ 310,5 por tonelada que cotizó a principios de año, lo que implica una disminución del 11% en lo que va de 2024.

Incluso la cotización en pesos de la oleaginosa registró un descenso en estos cuatro meses, cerrando este jueves a un precio de $ 255.000 por tonelada.

image.png

La presión bajista también se observa en el mercado a término local, donde la cotización del futuro de soja mayo en Matba Rofex ha caído un 4% en lo que va del año, siguiendo la tendencia internacional.

No obstante, el contrato mayo aún se posiciona casi US$ 20 por tonelada por encima del precio cámara, por lo que podría continuar descendiendo hasta converger con el mercado disponible.

Desde Chicago

En cuanto al mercado internacional, el futuro de soja mayo ha retrocedido un 9% desde principios de enero en el mercado de Chicago, cotizando este jueves a un precio de referencia de US$ 437,3 por tonelada. Sin embargo, durante la última jornada se ha observado un fuerte repunte en las cotizaciones de la oleaginosa, impulsadas por las fuertes inundaciones que han afectado esta semana el sur de Brasil, donde el 34% de la soja aún no se ha cosechado. Como resultado, la soja ha experimentado un aumento entre semanas.

