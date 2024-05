Confirmado: El docente y el estatal de Santa Fe que haga paro, no cobra.

Goity explicó que los docentes tienen que dejar constancia que no pararon porque fue su voluntad no adherir al paro, como así también podrán dejar constancia si fueron a sus lugares de trabajo y estaban cerrados. En este sentido, el ministro dijo que “los directivos tienen la obligación de mantener el establecimiento abierto, si no se garantiza habrá medidas de rigor".

Desde el Gobierno de Santa Fe dicen que los días de paro hay muchas escuelas que directamente no abren y esto impide que los docentes que no están de acuerdo con el paro puedan asistir a su puestos de trabajo. En caso de que expresen su decisión de trabajar trabajar, la provincia no descontará el día de huelga y tampoco el plan de Asistencia Perfecta.

