Una empresa de heladeras argentina despidió a 300 trabajadores

Lenzi dejó en claro que no está en contra de la importación, "porque hay insumos que no se fabrican en el país y hay que traerlos de otras partes del mundo", sino que piden "herramientas legales para competir con lo que viene afuera”. El dueño de Briket contó que con este fin se reunirán mañana en Buenos Aires con Esteban Marzorati, Subsecretario de Comercio Exterior de la Nación, "No queremos subsidios, queremos que nos dejen competir con las mismas herramientas que una empresa en China”.