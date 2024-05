Rescates a contrarreloj en Brasil: El 'Gran Diluvio' del Sud

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/nanduti/status/1786910146343407745&partner=&hide_thread=false ¡Emotivo rescate!



Video del heroico rescate de un bebé de dos años a través del techo de una vivienda, en Bom Retiro do Sul, Brasil



Se habla de al menos 55 fallecidos y 74 desaparecidos por las fuertes inundaciones en la zona.



#1020AMpic.twitter.com/4O9lRRrfHs — Radio Ñandutí (@nanduti) May 5, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AlertaNews24/status/1787250371196264500&partner=&hide_thread=false | Imágenes del aeropuerto de Porto Alegre en Brasil totalmente bajo el agua debido a las enormes inundaciones que azotan a varias zonas de Brasil.

pic.twitter.com/tNXPHikyZJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 5, 2024

image.png Vista aérea de los municipios afectados.

Incluso los animales silvestres, de granja y mascotas, se han visto gravemente afectados por el calamitoso temporal, tal como lo evidencian los videos que muestran a perros aferrados a los techos de las casas o agarrados a ramas que flotan para sobrevivir.

image.png Un soldado sostiene un perro rescatado durante la inundación.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AlertaMundoNews/status/1787402218464788549&partner=&hide_thread=false | Los animales también se están viendo gravemente afectados por la tragedia al Sur de Brasil.



Las imágenes muestran a perros aferrados en techos de las casas, hambrientos y luchando por su supervivencia en medio de las graves inundaciones. pic.twitter.com/AHtcFjy0el — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 6, 2024

image.png Rescate de personas en Nova Hamburgo, en Rio Grande do Sul, inundada por las fuertes lluvias en la región -

Estado de Calamidad tras inundaciones y rotura de represa

En este contexto de la peor tragedia climática desde 1941, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajó por segunda vez esta semana a Rio Grande do Sul, desde donde prometió que desbloqueará obstáculos burocráticos para la asistencia imediata a las víctimas y que creará un "plan de prevención de accidentes climáticos" elaborado en conjunto con la ministra Marina Silva (Medio Ambiente).

Necesitamos dejar de perseguir desgracias. Necesitamos ver de antemano qué desgracias pueden ocurrir Necesitamos dejar de perseguir desgracias. Necesitamos ver de antemano qué desgracias pueden ocurrir

image.png El agua llegó hasta el estadio de Gremio (Globo Sporte) | Gentileza Olé

Según el reporte oficial, en el sur de Brasil se suspendieron las clases en 2.338 escuelas de la red estatal, otras 278 escuelas sufrieron daños edilicios y se estima que 200.000 estudiantes se vieron afectados por este temporal.

También las autoridades locales están preocupadas por la ola de frío que se avecina. En Rio Grande do Sur es común que nieve -en algunos estados- y el Servicio Meteorológico prevé un mínimo de 10°C para la próxima semana, lo que podría agravar y complejizar la situación: provocar casos de hipotermia en personas aún no rescatadas.

“Es como una guerra”, expresó el gobernador del estado, Eduardo Leite, quien reconoció que su gobierno no cuenta con los recursos necesarios para llegar a todas las áreas afectadas.

image.png ista aérea que muestra casas destruidas en Rio Grande do Sul. Más de medio millón de hogares están sin agua y unos 330.000 sin electricidad.

image.png La represa 14 de julio colapsó este jueves

Por su parte, la represa 14 de Julio, ubicada entre los municipios de Cotiporã y Bento Gonçalves, en Rio Grande do Sul, no pudo contener la gran acumulación de caudal dada las intensas lluvias y terminó rompiéndose el pasado jueves (02/05). La Companía Energética do Rio Antas (Ceran) detectó la ruptura alrededor de las 13.40.

“Ahora hemos recibido información de Ceram, que controla las represas, de que la represa 14 de Julio acaba de colapsar. La información que debemos transmitir a todos los habitantes que viven a orillas de los ríos Antas y Taquari es que abandonen este lugar lo más rápido posible. La tendencia es que aumente entre dos y cuatro metros, y esa es la tendencia para los próximos minutos y horas”, había declarado el alcalde Diogo Segabinazzi.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MeteoredAR/status/1787460061909918089&partner=&hide_thread=false #SevereWeather

Las inundaciones dejan un rastro de devastación en #RioGrandeDoSul, Brasil.



En algunas zonas del estado se han registrado más de 500 mm en muy pocos días. Hay más de 60 fallecidos y el número de desaparecidos supera el centenar. pic.twitter.com/7Jv7NENFcL — Meteored.com.ar (@MeteoredAR) May 6, 2024

Live Blog Post SITUACIÓN ACTUAL EN RS POR EL TEMPORAL 83 muertes

muertes 111 desaparecidos

desaparecidos 276 heridos

heridos 850.422 personas afectadas

personas afectadas 19.368 personas sin hogar (aquellos a quienes les destruyeron su casa y necesitan refugio de las autoridades públicas)

personas sin hogar (aquellos a quienes les destruyeron su casa y necesitan refugio de las autoridades públicas) 121.957 personas sin hogar (aquellos que tuvieron que abandonar su hogar, temporal o permanentemente, y no necesariamente necesitan un albergue público –pueden haber ido a casa de un familiar, por ejemplo)

Live Blog Post Brasil: Desesperante situación por inundaciones en Rio Grande Do Sul El gobernador de Rio Grande do Sul ( Brasil) confirmó que el estado está en “situación dramática” por la rotura de un represa. Pidió evacuación total. image.png La represa 14 de Julio, ubicada entre los municipios de Cotiporã y Bento Gonçalves, en Rio Grande do Sul (Brasil) no soportó la gran acumulación de agua por las lluvias de los últimos cuatro días y terminó rompiéndose durante la tarde del jueves (02/05) informó el municipio, que además ordenó la evacuación de las casas cercanas al lugar al detectarse el riesgo inminente de derrumbe. El gobernador del estado, Eduardo Leite, destacó que desde el miércoles se realizan trabajos preventivos para evacuar las zonas cercanas a la represa y reiteró que el momento es dramático en el lugar que se encuentra desde el miércoles en “estado de calamidad pública” por las inundaciones que dejaron por lo menos 13 muertos. Inundaciones en el sur de Brasil Recientemente recibimos información sobre la ruptura del estribo derecho de la represa 14 de Julio. Creemos que el efecto no será el de una inundación, sino que seguirá el curso libre del río hacia Santa Bárbara y Teresa. Intentamos hacer todo el trabajo posible para evitar la ruptura, pero ni siquiera pudimos acceder con helicópteros. El efecto será el aumento del río Taquari y de la cuenca Taquari Antas. Recientemente recibimos información sobre la ruptura del estribo derecho de la represa 14 de Julio. Creemos que el efecto no será el de una inundación, sino que seguirá el curso libre del río hacia Santa Bárbara y Teresa. Intentamos hacer todo el trabajo posible para evitar la ruptura, pero ni siquiera pudimos acceder con helicópteros. El efecto será el aumento del río Taquari y de la cuenca Taquari Antas.

Más contenido en Urgente24:

Nuevos cambios en las tarjetas de crédito que afectan a todos los usuarios: De qué se trata

Selección Argentina: Los campeones del mundo que no irán a la Copa América

¿Compraremos neumáticos y heladeras importadas más baratas?

Stellantis y una apuesta doble que se fabricaría en Córdoba

La soja acaba de presenciar la descarga más baja en 22 años