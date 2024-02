Asesor de Javier Milei mencionado en Brasil como golpista

Tras la contienda que ganara Luiz Inazio Da Silva en un estrecho balotaje, los seguidores del presidente saliente denunciaron fraude y llamaron a los militares a dar, directamente, un golpe de Estado para impedir un tercer mandato lulista.

A diez días de asumir, el líder del PT debió soportar frente al Palacio del Planalto (sede del Ejecutivo) y en los vecinos edificios del poder legislativo y judicial una asonada de grupos bolsonaristas que pedían su destitución.

bolsonaro.lula.jpg Lula da Silva y Jair Bolsonaro, jefes de Estado en Brasil

¿Cuál fue la participación de Fernando Cerimedo?

La justicia del vecino país lo señala al asesor digital de Javier Milei como impulsor clave de la insurrección en la sede de los tres poderes. Incluso lo coloca dentro de “la organización criminal” liderada por Jair Bolsonaro para intentar dar un golpe de Estado.

En un escrito firmado por uno de los supremos, Alejandre De Moraes, se detalla el rol de Cerimedo para manipular la opinión pública a través de la viralización de noticias falsas.

El texto acusa a una " operación que volvió a difundir la narrativa de fraude en las elecciones presidenciales", todo "con el fin de permitir y legitimar una intervención por parte del Fuerzas Armadas, con la abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, en dinámica de una verdadera milicia digital"

Según el mencionado documento, integró uno de los seis grupos que trabajaron de forma coordinada en una operación llamada "Tempos Veriatis".

Cerimedo es nombrado de manera directa y reiterada a partir de la “confesión” de un arrepentido, el teniente coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, ladero de Bolsonaro y detenido en el marco de esta causa.

Barbosa Cid aportó muchos elementos sobre la forma en que el ex presidente brasileño y sus partidarios buscaron un golpe de Estado.

image.png Fernando Cerimedo junto a Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente de Brasil

Fernando Cerimedo en Argentina

El experto en comunicación digital encabeza un conglomerado de medios de comunicación, agencias de publicidad y marketing político muy cercanos al actual primer mandatario nacional.

Entrevistado por la señal de noticias DNews, el acusado se defendió:

“Se trata de un entramado que armó el ministro de la Corte De Moraes. Me vinculan a personas que yo no conozco. Los denunciados simplemente compartieron contenidos de denuncias que yo formulé en base a datos que eran públicos en Brasil sobre anomalías en la elección. Solamente estoy mencionado porque dicen que coordiné medidas con ellos. Pero, no existe el vínculo, nunca existió"

Más adelante, el periodista y empresario conservador hizo un análisis político de la causa judicial.

"La Corte brasileña quiere hacer desaparecer al bolsonarismo como fuerza política y usan esta causa para lograrlo. Están metiendo presos a periodistas, humoristas y a todo aquel que esté en contra del sistema electoral o del tribunal electoral queda censurado o detenido. Hay una cuestión ideológica que es insostenible"

Con respecto al video por el cual lo acusan, explicó:

"Nosotros pusimos en tela de juicio la transparencia en los comicios presidenciales porque las urnas de Brasil no tienen respaldo de papel de cada voto y la justicia electoral no permitió auditar los códigos fuentes de las máquinas utilizadas, la oposición no pudo auditar tampoco lo ocurrido. En Argentina, las elecciones tienen trazabilidad, en Brasil ni la OEA (Organización de Estados Americanos) pudo auditar lo ocurrido y lo mismo pasó con los veedores europeos”.

image.png Javier Milei junto a Victoria Villarruel y Eduardo Bolsonaro

Antecedentes penales en Argentina

Podría complicar la situación de este experto en marketing digital el hecho de que ya cuenta con un prontuario penal en nuestro país.

En marzo del 2016 fue condenado a dos años y medio de prisión condicional por el delito de estafa y defraudación por haber vendido dos mismos inmuebles en Mar del Plata.

Ocurrió en mayo del 2012, cuando hizo una operación de 30 mil dólares por un departamento ubicado en la calle Chile 2218 de La Feliz con dos compradoras diferentes.

Cerimedo se defendió argumentando que un supuesto apoderado suyo vendió la propiedad por segunda vez sin su consentimiento.

Lo condenaron por el delito de defraudación y estafa en concurso real con condena de dos años y medio de prisión en libertad condicional.