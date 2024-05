En Olivos sí hay plata y Milei habría hecho una reforma millonaria

A su vez, trascendió que la estructura tiene 9x22 metros y el costo por metro cuadrado de este trabajo es unos 250 dólares, lo que habría totalizado un costo de 50.000 dólares.

En ese sentido, la construcción de este cerramiento de aluminio y el toldo que cubre los costados se realizó para cerrar el espacio y poder mantener la temperatura dentro.

Plata de la obra pública

Según el periodista Mauro De Federico, el dinero con el que se realizan este tipo de remodelaciones no sale ni más ni menos que del presupuesto de la obra pública. Aunque no son gastos licitados.

"Hay en el Estado fondos rotatorios. Cajas que se fondean para gasto corriente, en donde luego se usa con facturas menores a cinco millones de pesos. Y ahí no hay ni licitación ni compulsa de precios", explicó Mauro Federico al aire de Argenzuela por C5N. "Eso no pasa por compras", detalló respecto a lo que le contó un "experto en gastos del Estado".

"Me están dando dos números estimados de la obra. Tiene un valor de 500 dólares el metro cuadrado. Y otro me dice: 'No, esto sale 250 dólares'. El cálculo que hicimos es sobre el precio más bajo", detalló el periodista en relación a la cobertura de una superficie que tiene 9 x 22. Esto indica que, mientras que el cálculo estimado es de US$ 49.500, este podría hasta duplicarse.