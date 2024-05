¿"Cornuda"?: Se cae 'fake' libertaria contra CFK

CFK encabezó ayer (07/05) un acto en el Instituto Patria, donde inauguró el Salón de las Mujeres del Bicentenario (en clara contraposición a Javier Milei, que ordenó cambiarle el nombre al Salón de las Mujeres del Congreso...). En ese marco, la ex presidenta y ex vicepresidenta aclaró que ella no es "feminista", aunque "respeto mucho a las compañeras que lo son".