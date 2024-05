Paro docente: Santa Fe estima que el 50% de la planta no adhirió

A pesar de que un número importante de docentes cargó en la Declaración Jurada que fueron a trabajar, Goity detalló muchas escuelas no tuvieron alumnos porque "en general por una Inercia de más de 20 años, los padres a veces no los mandan(…) porque no saben si el docente adhiere o no adhiere (al paro)". El ministro dijo que gracias a esta medida "podemos tener un sistema más transparente".