Los docentes se hartaron del gobierno de Santa Fe y tomarán acciones legales

En diálogo con la prensa, el referente de Sadop indicó que desde el sector les sorprendió que el Ministerio de Educación le pida a la gente que declare si va a hacer paro antes, "lo cual ya está mal", y agregó: "pero que además lo tengan que hacer la personas que no trabajan ese día es terrible. Es una barbaridad que solamente cabe en la mente de algún funcionario que no conoce bien las leyes o las conoce y no le importa".