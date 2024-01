En bikini y desde el mar: Floppy Tesouro encandiló Uruguay

Gran Hermano: Andrea Rincón vs. Flopy Tesouro



“Yo no soy de las que reniega de haber estado en Gran Hermano. Estuve solo dos semanas y quedó marcado. Todo fue un granito de arena para llegar a lo que soy hoy en día”, dijo en diálogo con El País de Uruguay.

Y posteriormente sumó: “Lo importante es que después de eso me dediqué, me preparé y estudié, porque lo difícil no es hacerse conocido sino poder sostenerse. A Gran Hermano van muchos, pero después hacer una carrera depende de uno”.





La hija de Floppy Tesouro le dijo ''pelotudo'' a Marcelo Tinelli en Bailando 2023 - América 8/9/2023



Por otro lado, se refirió a su situación amorosa luego de la ruptura con el empresario Rodrigo Fernández Prieto con quien tuvo a su hija Moorea, quien en 2023 tuvo una polémica participación en el Bailando. “No estoy en pareja, no tengo novio. Estoy muy tranquila”, aseguró la artista.

