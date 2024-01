Marcelo Tinelli en la B: América TV evalúa su despido

"No están conformes con la programación de Marcelo porque no rinde en realidad, hay horarios que son medios confusos. Por lo que está difícil que siga, pero si lo hace será con un presupuesto muy acotado", culminó el comunicador. "No están conformes con la programación de Marcelo porque no rinde en realidad, hay horarios que son medios confusos. Por lo que está difícil que siga, pero si lo hace será con un presupuesto muy acotado", culminó el comunicador.

Como se indicó previamente, esta no es la primera ocasión en que el aficionado hincha de San Lorenzo y presentador se ve inmerso en esta problemática. Para contextualizar, al inicio del 2023 se divulgó un informe que detallaba la cuantiosa deuda que carga consigo, hecho que fue revelado por el registro de deudores del BCRA. Donde según la información emitida por dicho organismo, los clientes enfrentan obstáculos para recibir el pago de los cheques emitidos por la empresa del conductor, LaFlia Contenidos y Publicidad e imagen SRL.

Sin embargo, la situación se agravó aún más cuando diversas figuras reconocidas decidieron hacer públicas las deudas pendientes que el presentador tenía con ellos, utilizando como medio de expresión las redes sociales. Algo que se atribuyó al hecho de que el conductor o su círculo cercano no atendían sus llamadas, hacían caso omiso de los correos electrónicos o simplemente ignoraban los mensajes al visualizarlos sin responder.

En el periodo comprendido entre 2019 y mayo de 2023, se registraron 236 cheques impagos por un valor de $633.229.384,17. Adicionalmente, en la cuenta de personas jurídicas perteneciente a Marcelo Hugo Tinelli, se identificó un cheque mal conformado por $3.878.400 y 31 cheques liquidados por un total de $28.713.372,38. El Banco Central proporcionó un desglose adicional, indicando que a nivel personal, el presentador de televisión acumuló 94 cheques rechazados entre los años 2020 y 2022, sumando una cifra cercana a los 70 millones de pesos.

