Zona Fría: Advierten por facturas de gas de $1 millón en PBA

Dicha reasignación comprenderá los beneficios previstos en el artículo 75 de la ley 25.565 y la 27.637. Una vez implementado el esquema de subsidios conforme al decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023, el artículo 75 de la ley 25.565 y la ley 27.637 quedarán derogados Dicha reasignación comprenderá los beneficios previstos en el artículo 75 de la ley 25.565 y la 27.637. Una vez implementado el esquema de subsidios conforme al decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023, el artículo 75 de la ley 25.565 y la ley 27.637 quedarán derogados

Gas: Idas y vueltas por el subsidio

A primera hora de ayer, se creía que en el proyecto no figuraba la derogación de la Zona Fría.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TOPOarg/status/1750237377543500086&partner=&hide_thread=false INSÓLITO E IRREGULAR #ZONAFRÍA #GAS



A LAS 16:00hs apareció un dictamen distinto donde VUELVEN CON LA DEROGACIÓN DE #ZonaFRÍA #GAS



Y CANCELARON LA SESIÓN PREVISTA PARA MAÑANA.



ESTA ES LA SECUENCIA:



A la 2:00 de la madrugada, el Presidente de la Comisión de Legislación… pic.twitter.com/u3zB38yyzv — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) January 24, 2024

Según informó Rodríguez, a las 2 de la mañana, el presidente de la Comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza), comunicó por escrito: "¡Misión cumplida! Tenemos dictamen de mayoría para la Ley Bases. Ahora estamos listos para tratarla en el recinto de la Cámara de Diputados".

A las 10.15, se difundió el texto de un dictamen de mayoría que no contenía la eliminación del Régimen de Zona Fría. Pero pasadas las 16:00, se publicó un nuevo expediente donde se volvió a incluir la derogación

Es una irregularidad total. Una falta de respeto a la ciudadanía, que genera angustia y desazón. Es evidente que anunciaron que tenían un dictamen aprobado y lo hicieron firmar en blanco, pero 14 horas después le siguen haciendo cambios Es una irregularidad total. Una falta de respeto a la ciudadanía, que genera angustia y desazón. Es evidente que anunciaron que tenían un dictamen aprobado y lo hicieron firmar en blanco, pero 14 horas después le siguen haciendo cambios

Panorama inquietante

En este contexto es que el exdiputado Rodríguez advirtió que las familias bonaerenses pueden llegar a pagar hasta $1 millón de gas En este contexto es que el exdiputado Rodríguez advirtió que las familias bonaerenses pueden llegar a pagar hasta $1 millón de gas

"En la nueva versión de la Ley Ómnibus enviada al Congreso, el gobierno nacional señala explícitamente que derogará la Ley 27.637 de ampliación de Zonas Frías para descuentos en el Gas de los hogares", compartió Rodríguez a través de sus redes sociales.

En su declaración, Rodríguez no solo puso de manifiesto la derogación planificada, sino que también destacó que a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), se establecerá una "canasta básica energética". Este nuevo enfoque conlleva la aplicación de un esquema de subsidios segmentados, considerando los niveles de ingresos, lo que, según sus palabras, dejaría fuera de los actuales descuentos por la zona fría a los hogares de la clase media trabajadora.

Rodríguez fue más allá al revelar que la Secretaría de Energía de la Nación propuso la eliminación de los subsidios en el precio del gas, proyectando su implementación entre febrero y abril. Esto, según sus afirmaciones, llevaría el costo del gas de 0,7 a 4,1 dólares por millón de btu, esto es, 7 veces más. Además, recordó los llamados de las distribuidoras de gas para aumentar las tarifas en porcentajes asombrosos, oscilando entre el 421% y el 700%.

En medio de este escenario, emitió la impactante alerta:

En este contexto, una familia de la zona fría de la provincia de Buenos Aires que en enero pague $15.000 de gas, llegará a pagar cerca de 1 millón por el gas del tercer trimestre este mismo año En este contexto, una familia de la zona fría de la provincia de Buenos Aires que en enero pague $15.000 de gas, llegará a pagar cerca de 1 millón por el gas del tercer trimestre este mismo año

Por supuesto, se llegaría así a casi 1 millón en el tercer trimestre del año si efectivamente el gobierno cumple con su anuncio de eliminar los subsidios en el precio del gas, además de la eliminación de los descuentos por zona fría, más el aumento que las empresas exigen para el transporte y la distribución, más el incremento para cada mes en base al índice IPIM del INdEC, y considerando el mayor consumo de gas en invierno, que es casi el triple que en el verano.

Esta preocupación encuentra eco entre algunos intendentes bonaerenses, quienes expresan su inquietud ante las posibles repercusiones para las familias de la región.

Monóxido de carbono: Las causas y cómo prevenirlo con la llegada del frío Sin dudas, el impacto en las boletas de gas de la Patagonia será mayor por el nivel de consumo.

Impacto en la Patagonia

En tanto, el impacto en las boletas de la Patagonia será mayor que en el resto del país, por el nivel de consumo.

Y si bien, fuentes oficiales indicaron que la idea es que el nuevo esquema de subsidios de canasta básica energética tenga en cuenta el factor climático de las diversas regiones del país, no sólo para zonas frías, sino para las cálidas que sufren de un mayor consumo eléctrico, la expectativa según medios locales, es que apenas llegue a cubrir una pequeña parte de lo que hacía el sistema anterior.

"Será sumamente crítico para los usuarios patagónicos, la incidencia dependerá del alcance y gradualidad de la canasta básica. Se corre el riesgo de pasar del sinsentido de la ampliación del Régimen al guadañazo de raíz de todo subsidio energético (en un contexto social crítico)", afirmó el consultor de Paspartú, Juan José Carbajales, al sitio '+E'.

El cálculo que surge de la información presentada en la audiencia pública marca que un usuario promedio pasaría de pagar $4.000 de gas por mes a $25.000, según destacó Carbajales.

Sin embargo, la diferencia de consumo entre las provincias patagónicas con el resto del país hace que esa cuenta sea mucho más abultada en las "zonas frías" por la mayor necesidad de calefacción.

Según los registros del Enargas, el promedio del consumo mensual residencial en la Ciudad de Buenos Aires es de 55 m3, en todo el país la cifra sube a 94 m3, en Río Negro (Departamento Roca) es de 260 m3, en Neuquén (Departamento Confluencia) 274 m3, en Santa Cruz (Río Gallegos) 607 m3 y en Tierra del Fuego 623 m3.

Es decir que en las provincias patagónicas se consume entre 5 y 11 veces más que en Buenos Aires por mes, con el agravante de que esta cuenta no discrimina las variaciones por estación y por lo tanto no tiene en cuenta el efecto invernal sino apenas un promedio mensual de todo el año Es decir que en las provincias patagónicas se consume entre 5 y 11 veces más que en Buenos Aires por mes, con el agravante de que esta cuenta no discrimina las variaciones por estación y por lo tanto no tiene en cuenta el efecto invernal sino apenas un promedio mensual de todo el año

Hidrocarburos

"Las desprolijidades que están cometiendo nos llevan a poner en duda el acompañamiento tanto en general como en particular de la ley. Hay una cuestión muy básica que tiene que ver con que el dictamen de mayoría contemplaba 34 firmas en disidencia. Esas disidencias quedaron planteadas en distintos documentos, y no fueron incluidas en el dictamen", explicó el diputado nacional por el MPN, Osvaldo Llancafilo.

Es que, además del subsidio por Zona Fría, otra de las modificaciones planteadas por Neuquén y que tampoco fue incluida en el dictamen, pese a que había acuerdo político, gira en torno a la reforma de la Ley de Hidrocarburos. Entre ellas se encuentran la posibilidad de que las provincias actualicen los cánones de explotación y exploración, y que no se avasallaran la facultad de dar autorizaciones de obras de midstream de petróleo y gas (gasoductos y oleoductos) que estén limitadas dentro de las jurisdicciones provinciales.

Llancafilo se mostró molesto con los funcionarios nacionales "que están avanzando con presiones sobre los gobernadores con respecto del acompañamiento a la ley. Nosotros hemos hecho una oposición constructiva, para que todas aquellas medidas que entiendan a resolver la emergencia económica la emergencia financiera que tiene el país que es real, tenemos una inflación enorme, niveles de pobreza muy altos, inseguridad desde el punto de vista jurídico lo que imposibilita las inversiones, la necesidad de equilibrar la balanza comercial".

"Estamos de acuerdo con esas medidas mientras tanto no se invadan las competencias provinciales y se cargue sobre algunos sectores de la sociedad la búsqueda de esos recursos. Por ejemplo, no le podemos dar al Presidente de la facultad de cuánto va a ganar un jubilado en Argentina, necesariamente tener una variable que tiene que estar relacionada a la cuestión este inflacionaria", cerró el diputado nacional por el MPN.

Más contenido en Urgente24

Elevan 100% los montos de la Tarjeta Alimentar y se acerca a los $100.000

Ley Ómnibus y DNU trabados: ¿Llegó la hora del Plebiscito de Milei?

Ultimátum de Miguel Pichetto a Luis Caputo (¿o a Javier Milei?)

Escándalo: Milei hizo oficializar un dictamen distinto al que firmaron los dialoguistas

Mañana terrible de Sturzenegger en la casa de Tomás Figueroa