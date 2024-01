La también conocida como Ley de Bases, a pesar de los más de 100 cambios que cedió el Gobierno, volvió a complicarse porque el oficialismo no accede a modificar puntos clave como las retenciones agropecuarias, entre otros puntos.

Todo lo que ocurre alrededor del tratamiento y las negociaciones de ese proyecto llama la atención entre falta de conocimiento, errores y negación.

Para empeorar las cosas, el ministro de Economía, Luis Caputo salió a amenazar a los gobernadores y las idas y vueltas con el dictamen –con cambios sospechosos a lo que se había acordado y firmado- terminaron dinamitando los precarios acuerdos parlamentarios para sesionar esta semana y es una incógnita si podrá llegarse a un acuerdo para el martes próximo como se anunció.

Caputo amenazó con quita de fondos a las provincias si tocaban artículos vinculados a la economía, nada bueno puede salir de esas amenazas que solo evidencian impotencia y cerrazón y que generan desconfianza entre los ‘dialoguistas’.

Aquí se vuelve relevante la advertencia del titular del bloque de Unión por la Patria: si la Ley Ómnibus tiene facultades delegadas ¿qué impide que Milei eche por tierra lo acordado con los dialoguistas?

Plebiscito

Javier Milei podrá decir que se está cumpliendo su vaticinio de un escenario de parálisis de su gobierno y palos en la rueda a los cambios estructurales que serán necesarios para sacar a la Argentina adelante, por culpa de la ‘casta’ política, sindical y judicial.

Con las manos atadas, solo le queda gobernar con el único poder que tiene: el apoyo de la ciudadanía que, si bien va menguando en cada encuesta, se mantiene alto pero no por mucho tiempo.

Y en esa línea la única herramienta a la que puede apelar es a una consulta popular aunque tampoco le garantizaría los resultados que espera.

A fines de diciembre de 2023 en entrevista con el canal LN+ Milei alertó que si rechazaban el DNU llamaría a un plebiscito para "que me expliquen por qué se ponen en contra de la gente" y mencionó que el decreto "tiene una parte de dar más libertad a los individuos, otra tiene que ver con desregular e ir a estructuras más competitivas y otra con eliminar los tongos de la política".

El diputado Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, que siguió las negociaciones en el Congreso por la Ley Ómnibus, ya alertó que el Presidente puede tomar este camino: "¿Milei va a rectificar e ir a un camino más racional? Ojalá que sí para la estabiliad institucional de la Argentina ”, opinó el legislador en C5N.

“Dado que él dijo que podría hacer una consulta popular- y yo no traigo algo a la discusión que él no haya planteado-, (…) una Consulta Popular convocada por el Poder Ejecutivo no es obligatoria para la ciudadanía votar y no es vinculante su resultado. Esperemos que la racionalidad lo haga cambiar la estrategia y seguir el camino institucional que corresponde ”, concluyó.

En efecto, el legislador tiene razón, de nada le servirá en la práctica al Presidente ir a un plebiscito que él convoque, excepto para ejercer más presión política sobre los senadores y diputados, y ya se vio que la amenaza no sirvió para sumar votos en la Ley Ómnibus.

La alternativa es un proyecto de consulta popular que salga del propio Congreso por iniciativa de legisladores libertarios o aliados, pero sería redundante, porque necesitará las mismas mayorías que para aprobar el DNU o la Ley Óminibus y que hoy no están.

