Ultimátum de Miguel Pichetto a Luis Caputo (¿o a Javier Milei?)

Caputo -quien fue presidente del BCRA con Mauricio Macri, hasta que el FMI ordenó despedirlo-, insiste con una conducta que quizás funcione en el club de campo Newman pero no en la política: decirle a los gobernadores que si no consiguen los votos legislativos para Milei, asfixiará sus finanzas. Según Caputo no es una extorsión.