¿Qué es un plebiscito y cuál podrá pedir Milei si bajan el DNU?

image.png El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que irá por el plebiscito si el Congreso rechaza el DNU.

En cambio, el mismo artículo establece que el plebiscito no vinculante puede ser impulsado por “el Congreso o el presidente de la Nación”, y que “en este caso el voto no será obligatorio”. Además, si el proyecto de ley obtiene la mayoría de votos, no será obligatorio que se vuelva una Ley.