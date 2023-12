El Exorcista cumple 50 años: El misterio de su rodaje maldito

image.png

Otro hecho insólito ocurrió cuando una estatua de un demonio de 10 pies de altura, que se iba a utilizar en la película, se perdió en el camino a Irak, donde se iba a filmar una escena. La estatua nunca llegó a su destino y nadie supo qué pasó con ella, según informó la revista de terror.

Pero lo más escalofriante fue la cantidad de muertes que se produjeron durante la producción de la película. Según declaró Ellen Burstyn, la actriz que interpretó a la madre de Regan, nueve personas murieron durante el rodaje, entre ellas el bebé recién nacido de un asistente de cámara y un vigilante nocturno.

La maldición o la casualidad

Una de las víctimas más conocidas fue Jack MacGowran, el actor que hizo de Burke Dennings, el director de cine que muere asesinado por Regan en la película. MacGowran falleció poco después de terminar su participación en el film, a los 54 años, por complicaciones de la gripe, en el Hotel Algonquin de Nueva York, según reportó el New York Times en enero de 1973.

Otros miembros del set sufrieron heridas de por vida, como un técnico que perdió el dedo del pie y un carpintero que se cortó el pulgar, según el Castillo de Frankenstein. También hubo casos de enfermedades, depresiones y amenazas de muerte, que afectaron tanto a los actores como al director y al escritor de la película.

El Exorcista La Película Maldita

Sin embargo, otros se mostraron escépticos y atribuyeron todo a la casualidad o a la exageración. " Si filmas algo durante un año, la gente saldrá herida, la gente va a morir", dijo Max von Sydow en Fear of God, y agregó: " Es muy bueno para la publicidad, pero si no creés en el diablo, no creés en maldiciones".

A 50 años de su estreno, sigue generando fascinación y temor, y su legado se mantiene vigente en el cine y la cultura popular.

¿Será por el misterio que la rodea o por la calidad de su historia?

