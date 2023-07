La novela de Ariana Godoy que es furor y llegará al cine

Ariana Godoy, nacida en el estado Zulia, Venezuela, ha escrito más de 20 novelas publicadas en inglés y español en Wattpad.

Novela "Sigue mi Voz" de Ariana Godoy

Esta novela cuenta con más de 28 millones de lecturas en Wattpad, donde Godoy suma más de dos millones de seguidores y es una de las autoras más influyentes de la plataforma de escritura y lectura ‘online’. Y es que, Godoy acumula más de 850 millones de lecturas.

En "Sigue mi voz", Godoy presenta a Klara, una joven que busca el amor, la identidad y la aceptación de sí misma.

“Es una historia mucho más personal, porque fue como un desahogo respecto a todo lo que pasé en mi salud mental, lo referí muchísimo en el libro, fue para dejarlo ir todo. Trata de una chica, Klara, que pasa por cosas muy difíciles y nos cuenta cómo es su viaje a la recuperación” contó Ariana Godoy con respecto a “Sigue mi voz” durante una entrevista con el sitio La noticia.

Y esto es lo que dice la reseña de Google Books acerca del recorrido amoroso de "Sigue mi Voz" de más de 300 páginas:

"Todos conocemos el amor pasional que te nubla la razón, el amor a primera vista que te vacía el estómago y el amor platónico que te llena el corazón de fantasía y admiración.

¿Es posible enamorarse de alguien sin conocerlo? ¿Sin haberlo visto? ¿Es posible desarrollar sentimientos por una persona que solo has escuchado? Klara encontrará la respuesta a esas preguntas, escuchando con dedicación todo los días su programa favorito de radio 'Sigue Mi Voz'.

Ariana Godoy firma una historia de amor y de aceptación y superación propia tan preciosa como necesaria que nos enseña a lidiar con la (falta) de autoestima, la salud mental y muchísimas otras situaciones difíciles. Un libro que te rompe para volverte a construir pieza por pieza y que te enseña la lección de vida más importante: sentirte bien contigo mismo para volver a hacer todo lo que amas".

Estoy bien con solo esto, con solo escucharlo, no necesito más, no quiero más, las complicaciones no son algo con lo que puedo lidiar ahora (Klara). Estoy bien con solo esto, con solo escucharlo, no necesito más, no quiero más, las complicaciones no son algo con lo que puedo lidiar ahora (Klara).

--------------------------

Más contenido de Urgente24

Atentos: Esta billetera digital deja de operar en Venezuela

¿Venezuela en Marte? Esta foto de la NASA lo dice todo

La ambición de Yulimar Rojas que sorprende a todos

María Corina Machado, no es Sergio Moro, es Lula da Silva

La playa de Venezuela que está entre las mejores