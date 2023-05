Adelanto de la película juvenil más esperada de Netflix

Esto ha llevado a que muchos se pregunten, si la película 'A través del mar' va a ser una adaptación de la segunda parte de las novelas de Godoy, es decir, una adaptación del libro 'A través de ti'.

La misma Godoy le hizo esa consulta a Eduard Sola, guionista de 'A través de mi Ventana' y 'A través del mar'.

"La respuesta es no", dijo Sola. Luego, riéndose explicó: "No es una adaptación de los libros que le siguen a 'A través de mi ventana', pero lo que sí, es que es como una especie de expansión del universo".

Según el guionista, los otros libros de la trilogía escrita por Godoy se basan en los otros hermanos Hidalgo pero nosotros "hemos decidido quedarnos con Ares y Raquel, y la hemos pasado bien". Ares es uno de los tres hermanos Hidalgo, en el que se basa el primer libro 'A través de mi ventana' y la película homónima.

A pesar de esta decisión de Netflix, la escritora venezolana fue parte del equipo creativo de la cinta (al igual que en la primera película) y comparte el crédito de ambos guiones junto con Sola.

A través del mar: tráiler

Antes de detallar el tráiler de Netflix, hay que saber que la primera película 'A través de mi ventana', cuenta la historia de Raquel, una joven que se siente cautivada por su vecino, Ares. Todo cambia cuando ellos hablan por primera vez. A pesar de los problemas que acarrea su relación amorosa, ellos lucharán por su obsesivo romance.

Ahora bien, Netflix acaba de sacar el tráiler de la película 'A través del mar', la secuela de 'A través de mi ventana', y ha adelantado lo siguiente acerca de lo que se verá en la cinta:

"Ares se fue a estudiar medicina a Estocolmo y Raquel siguió con su sueño de ser escritora, mientras mantenían una relación a distancia que no ha sido nada fácil para ninguno de los dos. Por fin llega el verano y el reencuentro más esperado. ¿Supondrá la distancia un problema para su relación?".

Los comentarios del adelanto no se hicieron esperar: "Madre mía, esto estará mejor que la primera película"; "Tiene mejor pinta que la primera", "Qué nervios, me muero por verla. Gracias tío Netflix"; "Me dará un infarto"; "Ay Dios mío, qué emoción".

Esta nueva cinta tendrá una duración de una hora y cincuenta minutos, y sus protagonistas son la actriz Clara Galle y el actor Julio Peña Fernández. También participan: Guillermo Las Heras, Natalia Azahara, Hugo Arbués, Eric Masip, Andrea Chaparro, Emilia Lazo e Ivan Lapadula.

A través del mar | Tráiler oficial | Netflix España

