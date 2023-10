La peor película del 2023 es de terror (y de los malos)

The Exorcist: Believer parece seguir el mismo camino que Halloween Ends, ya que ha recibido pésimas críticas desde su estreno. La película tiene una puntuación de 30 por ciento en Rotten Tomatoes, lo que la convierte en una de las peores películas del 2023 y en la segunda peor valorada de la franquicia, solo superada por Exorcist II: The Heretic (1977), que tiene un vergonzoso 9 por ciento.

image.png

El consenso crítico parece ser que Exorcist: Believer es una secuela innecesaria que no es tan aterradora como el original y, mucho peor que eso, no tiene alma ni carácter.

Antes te habíamos contado en U24: Murió William Friedkin, el director de "El Exorcista"

Una franquicia maldita

No es la primera vez que la franquicia de El exorcista decepciona a los espectadores. Desde 1977, ha habido múltiples secuelas y precuelas que han intentado, sin éxito, recuperar el espíritu del clásico de terror original. Exorcist II: The Heretic, estrenada en 1977, es considerada una de las peores películas de terror jamás realizadas, lo que da como resultado una puntuación del 9 por ciento en Rotten Tomatoes.

Otra secuela, El exorcista III, se estrenó en 1990 y logró una puntuación significativamente mejor, aunque todavía mala, del 58 por ciento.

image.png

Después de eso, la franquicia siguió la ruta de la precuela con Exorcist: The Beginning de 2004 y Dominion: Prequel to the Exorcist de 2005, que fueron igualmente criticadas con puntuaciones de 11 y 30 por ciento respectivamente.

Al servir como una secuela directa del original, se suponía que The Exorcist: Believer recuperaría lo que lo hizo grandioso, pero según las críticas, la franquicia fracasó una vez más.

