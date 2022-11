Thanksgiving (Acción de Gracias), gastronomía USA en Baires

Día de San Valentín (o Día de los Enamorados), Halloween (Noche de Difuntos) y Thanksgiving (Día de Acción de Gracias), 3 fiestas culturales Made in USA que se exportan tanto como el Reino Unido vende a The Beatles o The Rolling Stones. En este caso, Thanksgiving es presentado por la cadena Kansas (Carlos Demirdjian), que explica que es la auténtica cocina estadounidense,