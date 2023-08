Murió William Friedkin, el director de "El Exorcista"

image.png The French Connection y los Oscars

La película ganó cinco premios de la Academia, incluido el de Mejor Director para Friedkin, y se destacó por su realismo, su ritmo vertiginoso y su famosa escena de persecución automovilística.

El maestro del terror

Otro éxito entre el público y la crítica fue “El exorcista” (1973), que recaudó casi 200 millones de dólares en 1973 y obtuvo 10 nominaciones al Oscar, incluida otra nominación como director para Friedkin.

La película, basada en la novela homónima de William Peter Blatty, narra la posesión demoníaca de una niña y el intento de dos sacerdotes por liberarla.

The Exorcist - Original Theatrical Trailer

Considerada una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, “El exorcista” causó un gran impacto en la cultura popular y todavía mantiene un culto significativo hoy en día, lo que provocó spin-offs y secuelas.

Y hablando del diablo, nunca mejor dicho, hace poco te contamos: El Exorcista regresa con una secuela directa y polémica

Un espíritu rebelde

A pesar de sus éxitos, Friedkin nunca pretendió ser uno de los grandes.

“Me encanta la experiencia de hacer películas ”, dijo Friedkin a The Times en 1989. “ Me encanta el barro. Me encanta la suciedad. Me encantan todos los inconvenientes. Por eso lo haces. Si lo haces porque buscas ser el gran cineasta estadounidense, es probable que experimentes una decepción. Nunca me he sentido decepcionado con ninguna de mis películas porque todas me traen grandes recuerdos, incluso algunas a las que les ha ido peor que a otras ”.

La carrera del cineasta iconoclasta declinó a medida que pasaban las décadas, pero su espíritu rebelde se mantuvo fuerte. Eventualmente, culpó a su propio ego por su caída en desgracia, pero no sintió amargura al respecto, informó THR.

‘The Exorcist’ Director William Friedkin Has Never Made a Film for Himself | TCMFF 2023

“ No he hecho mi ‘Ciudadano Kane ’”, admitió en su autobiografía, “ pero hay más trabajo por hacer. No sé cuánto, pero me encanta ”.

Un legado imborrable

Friedkin dejó una huella indeleble en el cine con sus películas innovadoras y audaces, que exploraron temas como la violencia, la corrupción, la fe y el mal. Su estilo visual y narrativo influyó a generaciones de cineastas posteriores, como Quentin Tarantino, David Fincher y Christopher Nolan.

El director también incursionó en otros géneros como el drama (“Sorcerer”, “To Live and Die in L.A.”), la comedia (“Deal of the Century”, “The Guardian”), el musical (“The Night They Raided Minsky’s”) y el documental (“The Devil and Father Amorth”).

image.png The Devil and Father Amorth

Friedkin le sobreviven su esposa Sherry Lansing, ex presidenta de Paramount Pictures; sus hijos Jack y Cedric; y sus nietos Lena e Isabella.

