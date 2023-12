Robert Pattinson: Se filtran fotos de la casa que vendió por US$ 3 M

image.png Suki Waterhouse en St Lucia.

Venta de la casa

Pattison volvió a ser noticia hace unos días tras la venta de su casa en Hollywood Hills por US$ 3 millones. El actor que interpretó a Cedric en “Harry Potter: Cáliz de fuego” la había adquirido en 2014 en pleno éxito de la saga Crepúsculo. Si bien la mansión estaba valuada en tal exorbitante monto, es una de las más “modesta” entre las mansiones de la zona.

Su estilo es minimalista y no es en absoluto cachudo a la manera de los ricos con mal gusto. Tiene una extensión de 1,940 pies cuadrados distribuidos en una sola planta con dos dormitorios, dos baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades, y en el exterior áreas verdes, terraza, piscina, área de spa.

image.png Aéres verdes del exterior de la casa que vendió Robert Pattinson.

Su decisión puede responder al comienzo de una nueva etapa de su vida: nuevo hogar para formar una familia junto con la modelo y cantante Suki Waterhouse. Según portales yankees, Pattison invirtió hace casi un año $5.3 millones de dólares en una casa más grande en Hollywood Hills.

Compromiso

Respecto a la unión marital, una fotografía publicada por el medio TMZ, en la que Waterhouse pasea de la mano de Pattinson por las calles de Londres (Reino Unido) y porta un anillo de diamantes en su dedo índice, la confirmó.

Según El País, una fuente cercana al círculo íntimo del actor a la revista People el jueves 21 declaró: “Están comprometidos. Ambos quieren casarse. Para ellos es importante. Su relación con Suki es increíble y se siente muy afortunado. Está muy preparado. Tiene un brillo especial. Parece muy feliz”.

Este futuro matrimonio será el primero tanto para Waterhouse como para Pattinson, aunque ambos han mantenido relaciones públicamente conocidas. Waterhouse salió en el pasado con el gran Bradley Cooper y después con el mexicano Diego Luna; Pattison con la coprotagonista de crepúsculo Kristen Stewart.

Desde 2018, con sus reservas, deslizaron su deseo de que los paparazis y medios de chimentos no invadieran su privacidad. Formalizaron su relación ante todo el mundo recién a medios en diciembre de 2022, cuando posaron en la alfombra roja del desfile masculino de Dior en Giza (Egipto); marca de la que es imagen el actor.

image.png

Cabe recordar que Robert Pattison pasó unos días por Argentina a mediados de marzo, para acompañar a Suki Waterhouse en la edición 2023 del festival Lollapalooza.

Sin duda la carrera fílmica de Pattinson ha crecido al cabo de los años. Tras interpretar publicidades infantiles y pasar por adaptaciones cinematográficas de novelas para adolescentes, Pattinson supo demostrar su amplia y camaleónica destreza actoral.

Algo no ignorado por grandes cineastas contemporáneos como el director pionero de terror corporal, David Cronenberg (Cosmopolis, Map to the stars), el eximio británico Christopher Nolan (Tenet), la francesa Claire Denis ( High Life), Robert Eggers (El Faro), hasta Matt Reeves quién le concedió la difícil tarea de interpretar a Bruce Wayne (The Batman).

